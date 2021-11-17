В Кремле считают важными прямые контакты Белоруссии и ЕС по миграционному кризису

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают важными прямые контакты Белоруссии с Евросоюзом по миграционному кризису на польско-белорусской границе.

- Очень важно, что напрямую установлен контакт между представителями ЕС и руководством Белоруссии, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Так он прокомментировал недавний телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили о пострадавших на границе с Польшей 16 ноября от слезоточивого газа и водометов мигрантах и журналистах. По словам представителя ведомства Людмилы Кеды, на помощь дежурной бригаде скорой помощи, которая находилась на пограничном пункте пропуска Брузги, выделили еще одну машину с медиками. Помощь понадобилась не только мигрантам, но и журналистам, которые также пострадали от водометов и слезоточивого газа. Люди жалуются на болезненность и резь в глазах, затрудненное дыхание.