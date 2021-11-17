Глава движения "Ветераны России" назвал недостаточным штраф телеканалу "МУЗ-ТВ"

Глава движения "Ветераны России" заявил, что штраф для телеканала "МУЗ-ТВ" является недостаточным Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что штраф в 1 миллион рублей телеканалу "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире является недостаточным наказанием. Об этом в среду, 17 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Мы понимаем, что для них это несущественный штраф будет, 1 миллион. Канал просматривается большим количеством людей, все-таки является федеральным каналом, транслируется по всей стране.", - заявил он в беседе с изданием.

Резяпов добавил, что представителей организации не пустили на заседание суда.

Напомним, 17 ноября 2021 года Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал на один миллион рублей. Таким образом, телеканал признали виновным в административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), передает телеканал "360".

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал абсурдными обвинения в гей-пропаганде в адрес телеканала "Муз-ТВ".

"Вообще, претензии такого рода кажутся мне глупыми и абсурдными, если в целом. Может, они увидели что-то особое, надо у них спросить", - передает слова Соседова Life.ru.