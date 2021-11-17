В Госдуме России вводят в QR-коды на вход

Исключений не сделают даже для докладчиков из правительства Фото: REUTERS

В Государственной думе России вводят QR-коды для входящих посетителей. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в среду, 17 ноября. Его слова приводит ТАСС.

Председатель Госдумы отметил, что требования распространяются в том числе и на представителей правительства, которые выступают в роли докладчиков на сессиях парламента. То есть, если у них не будет QR-кода о вакцинации либо перенесенном заболевании, то его не пустят в зал заседаний.

В таких случаях правительство попросят оправить другого докладчика, который удовлетворяет антиковидным требованиям.

Как ранее писал сайт kp.ru, проект по введению QR-кодов для россиян Госдума рассмотрит до 14 декабря. Первый законопроект посвящен изменениям в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Второй — регулирует применение QR-кодов в сфере транспорта и перевозок.