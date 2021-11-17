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В мире17 ноября 2021 10:02

Белоруссия приостановила прокачку через нефтепровод «Дружба» в Польшу из-за ремонта

Прокачка приостановлена примерно на три дня
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
В Белоруссии приостановили прокачку через нефтепровод «Дружба» в Польшу из-за ремонта

В Белоруссии приостановили прокачку через нефтепровод «Дружба» в Польшу из-за ремонта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская компания «Гомельтранснефть» приостановила прокачку нефти через трубопровод «Дружба» в Польшу из-за внепланового ремонта.

- Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, — сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они пообщались накануне, 14 ноября, и, как оказалось, одной из тем стал вопрос о транзите газа через территорию республики. На вопрос о том, поднял ли президент России тему транзита газа в разговоре с Лукашенко, официальный представитель Кремля ответил журналистам.