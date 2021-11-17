Маршрутка перевернулась на МКАД, есть пострадавшие Фото: соцсети

На севере Москвы на выезде на внешнюю сторону МКАД опрокинулась маршрутка. В результате аварии пострадали несколько человек.

«При съезде с северо-восточной хорды на МКАД водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», – сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по Москве.

Уточняется, что в ДТП пострадали три человека, одного из которых госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Из-за аварии пришлось перекрыть съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД, сказано в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 в Москве машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с автомобилем.