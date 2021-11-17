Россия попросила Черногорию отменить решение о предоставлении убежища Исмаилову Фото: Евгения ГУСЕВА

Генеральная прокуратура России попросила власти Черногории отменить решение о предоставлении убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

Ходатайство направлено министру внутренних дел, координатору Министерства юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории. Как отметили в Генпрокуратуре, пока ответа на запрос о выдаче бизнесмена российской стороне не получен.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Россия направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова.

Напомним, бизнесмен был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Предприниматель был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмаиловы.