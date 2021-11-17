Песков рассказал, от чего зависит рост объема поставок газа в Европу

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Увеличение объема российского газа, поставляемого в Европу, зависит от нескольких факторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности увеличить поставки без введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Ключевые из них – это дополнительные заявки на закупку голубого топлива и готовность "Газпрома" их выполнить, уточнил представитель Кремля.

"Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности "Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика, - констатировал Песков. - Это чисто коммерческие вопросы".

Представитель Кремля подчеркнул, что "Газпром" выполняет по максимуму текущие контракты, и надежность российской компании в качестве поставщика подтверждается ежедневно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Германия приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.