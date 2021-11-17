Илья Авербух захотел пригласить Моргенштерна в "Ледниковый период" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух в беседе с изданием "Газета.ru" ответил на вопрос о приглашении рэпера Моргенштерна в шоу "Ледниковый период".

"Моргенштерн? Конечно, я не против участия в "Ледниковом периоде" людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает", - пояснил Авербух.

Продюсер отметил, что на проект стараются приглашать медийных и интересных людей.

Накануне хореограф-постановщик "Ледникового периода" Максим Ставиский рассказывал о своей первой реакции на решение Ильи Авербуха поставить в пару Евгению Медведеву и Даню Милохина.

"Я тоже, когда Даню увидел, сначала не понял, что это такое передо мной стоит - с красными ногтями, с пирсингом, с красными волосами", - передает слова спортсмена телеканал "360".

Ранее Life.ru рассказывал, как Ксения Бородина получила серьёзную травму после падения на "Ледниковом периоде". Телеведущая упала в самом конце номера, после чего расплакалась в ожидании оценок жюри.