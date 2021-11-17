Губернатор Василий Орлов: «Пожароопасный сезон в Приамурье прошел успешно»

Основной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области закончился пожароопасный сезон. В этом году регион успешно противостоял огненной стихии. По сравнению с прошлым годом площади природных пожаров значительно сократились, ущерб, причиненный огнем лесному фонду области, уменьшился с 34 до 18 миллионов рублей. Глава Приамурья Василий Орлов подчеркнул: в первую очередь это заслуга пожарных и сотрудников министерства лесного хозяйства региона. Губернатор поблагодарил амурских специалистов за эффективную работу.

- Считаю, что залогом успеха пожароопасного сезона текущего года стала заблаговременно и качественно проведенная работа в муниципальных образованиях области. Если вспомнить, какой была весна - ранней, сухой и ветреной, - из-за чего первые природные пожары были зафиксированы раньше, чем обычно, становится очевидно, что положительная динамика была достигнута благодаря работе специалистов, а не вследствие «удачных» погодных условий, - отметил Василий Орлов.

Снизить количество лесных пожаров в регионе удалось благодаря трем факторам. Первый из них - это запрет на любые виды отжигов в весеннее время, а также поэтапное введение особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований. Вторым фактором стало активное использование современных систем слежения. Специалисты оперативно находят новые очаги возгорания благодаря комплексу «Лесохранитель» и системам дистанционного мониторинга пожаров НИЦ «Планета», ИСДМ-Рослесхоз, АИС «Каскад», а также мобильного приложения «Термические точки». И, наконец, ситуацию удалось улучшить благодаря привлечению к тушению лесных пожаров арендаторов лесных участков, а также сил и средств Федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, большую роль в тушении пожаров сыграло обновление парка лесопожарной техники. В рамках нацпроекта «Сохранение лесов» для Приамурья приобрели 60 единиц техники и 151 единицы оборудования. В 2022 году регион закупит еще 4 единицы лесопожарной техники на сумму 30,5 миллиона рублей.

С начала пожароопасного сезона в Амурской области был зафиксирован 231 лесной пожар на общей площади 90 837 га (для сравнения, в 2020 году было 587 пожаров на общей площади 172 189 га). Их основной причиной по-прежнему остается небрежность человека.

- На сегодняшний день мы проработали на картах все проблемные места, где в этом году у нас часто горело. Это в основном человеческий фактор - люди отжигали покосы, - рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов. - В следующем году планируем создать оперативные группы и всю весну мониторить данные территории с помощью беспилотников и пеших патрулей.

В 2022 году на противопожарные мероприятия, направленные на охрану амурских лесов, из федерального бюджета будет выделено 545,4 миллиона рублей. Из них 211,3 миллиона пойдет на тушение лесных пожаров.