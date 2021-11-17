СК Белоруссии заявил, что польские силовики совершили преступление против безопасности человечества

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту применения водометов и слезоточивого газа против мигрантов, которые пытались прорваться через границу в Польшу. Фото: REUTERS

Следственный комитет Белоруссии дал оценку действиям польских силовиков во время инцидента в пограничном пункте пропуска Брузги 16 ноября, когда несколько тысяч мигрантов попытались прорваться через границу. Польская пограничная стража, полиция и армия применили против мигрантов водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

«СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вечером 16 ноября в Брузги приехала группа сотрудников Следственного комитета, оснащенная передвижной криминалистической лабораторией.

«За ночь следователями во взаимодействии со специалистами УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр, в ходе которого в местах применения специальных средств, а именно слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия», - рассказали в Следственном комитете.

17 ноября следователи продолжают работу в Брузгах, дополнительно осматривают место происшествия.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью)», - рассказали в СК.

Ранее помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил о случаях химических ожогов глаз у мигрантов после применения Польшей против них водометов и слезоточивого газа.