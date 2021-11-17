Видео допроса обвиняемого в педофилии приморского депутата от КПРФ опубликовал СК

Артем Самсонов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Следственный комитет России опубликовал видео допроса депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ Артема Самсонова, против которого возбуждено уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего [...] в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

На кадрах видно, как Самсонов принимает участие в следственных действиях. Его сопровождают сотрудники СОБРа.

В сообщении ведомства указано, что расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал сайт kp.ru, силовики задержали Самсонова по пути в Уссурийск в среду, 17 ноября. Автомобиль, в котором он находился, остановили для проверки документов примерно в 13:30 по местному времени. Задержание произвели сотрудники СОБРа. Правоохранители проводят обыск по месту жительства подозреваемого и опрашивают свидетелей. У дома депутата также собрались представители СМИ, общественники и коллеги по Законодательному собранию Приморского края.