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Экономика17 ноября 2021 11:11

Госдума изменила правила использования Фонда национальной благосостояния

В частности установлено постоянным право тратить средства фонда сверх заложенных объемов при падении цен на нефть
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума изменила правила использования Фонда национальной благосостояния

Госдума изменила правила использования Фонда национальной благосостояния

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о повышении порога ликвидной части Фонда национального до 10% ВВП, при котором средства фонда можно инвестировать.

В настоящее время из ФНБ можно инвестировать только те средства, которые поступят в него сверх порога в 7% ВВП. До этой планки деньги из фонда разрешается вкладывать лишь в депозиты и банковские счета Центрального банка. Также Госдума приняла решение сделать постоянным право использовать ФНБ сверх заложенного в федеральном бюджете объема, если цены на нефть упадут ниже базового уровня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как писал сайт kp.ru, в начале октября 2021 президент России Владимир Путин предложил увеличить порог для инвестирования из ФНБ с 7% до 10% ВВП.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Фонд национального благосостояния останется подушкой безопасности для России из-за текущей турбулентности мировой экономики.

За октябрь 2021 суммарный объем средств ФНБ увеличился на 46 миллиардов рублей.