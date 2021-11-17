Госдума изменила правила использования Фонда национальной благосостояния Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о повышении порога ликвидной части Фонда национального до 10% ВВП, при котором средства фонда можно инвестировать.

В настоящее время из ФНБ можно инвестировать только те средства, которые поступят в него сверх порога в 7% ВВП. До этой планки деньги из фонда разрешается вкладывать лишь в депозиты и банковские счета Центрального банка. Также Госдума приняла решение сделать постоянным право использовать ФНБ сверх заложенного в федеральном бюджете объема, если цены на нефть упадут ниже базового уровня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как писал сайт kp.ru, в начале октября 2021 президент России Владимир Путин предложил увеличить порог для инвестирования из ФНБ с 7% до 10% ВВП.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Фонд национального благосостояния останется подушкой безопасности для России из-за текущей турбулентности мировой экономики.

За октябрь 2021 суммарный объем средств ФНБ увеличился на 46 миллиардов рублей.