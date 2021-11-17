Лавров подтвердил готовность России помочь Молдавии в борьбе с пандемией

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия готова оказать помощь Молдавии в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.

По словам Лаврова, это включает в себя и готовность начать поставки российских вакцин от коронавируса.

Руководитель МИД РФ также опроверг сообщения западных СМИ о возможном давлении России на Молдавию при заключении долгосрочного контракта на поставки газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко объявила о возобновлении переговоров о закупках вакцины от коронавируса "Спутник V" с Россией. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции 27 октября.

Глава национального Минздрава подчеркнула, что важно обеспечить гражданам возможность прививаться той вакциной, которую они выбирают.