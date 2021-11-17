Кембриджский словарь назвал «настойчивость» главным словом 2021 года. Фото: Кембриджский словарь

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал «настойчивость» главным словом текущего года.

- Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово «настойчивость» (perseverance), — говорится на официальной странице словаря в Twitter.

Как отметил менеджер издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, настойчивость необходима людям, чтобы бороться с вызовами 2021 года. К примеру, пандемией коронавирусной инфекции, климатическими бедствиями, политической нестабильностью и прочим.

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал слово vax - краткая форма слова «вакцина», а также производные от него главным словом 2021 года. Издатели словаря отмечают, что использование краткой формы слова «вакцина» в этом году получило очень большое распространение в социальных сетях. Так, к сентябрю 2021 года употребление этого слова выросло в 72 раза, поэтому специалисты единогласно решили выбрать vax словом года. Кроме того, vax активно используется в составных словах, таких как anti-vaxxers для описания тех, кто выступает против вакцинации.