Опрос: 40% россиян не готовы к свиданиям с людьми без антител к коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты медицинского сервиса BestDoctor и приложения для знакомств Mamba провели опрос среди пяти тысяч респондентов по всей России и выяснили, что около 40 процентов россиян интересуются имеются ли у их потенциального партнера антитела к коронавирусу при онлайн-знакомствах. Об этом в среду, 17 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

26 процентов респондентов уточняют, вакцинирован ли их собеседник, еще 14% участников опроса задают прямой вопрос о том, переболел ли человек COVID-19 или болеет сейчас.

При этом специалисты отмечают, что 93% опрошенных пойдут на свидание с человеком вне зависимости от его иммунного статуса, а 7% граждан из-за принципа не пойдут на встречу с человеком без прививки или ПЦР-теста.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что темпы вакцинации в стране за неделю увеличились на 6%. По его мнению, такая динамика является хорошей, передают "Известия".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что представители правительства должны приходить на заседания с QR-кодом о вакцинации или перенесённом заболевании.

"Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом", - цитирует спикера RT.