В МИД Молдавии назвали контракт на поставку газа примером конструктивного сотрудничества с РФ

В Молдавии назвали контракт на поставку газа примером конструктивного сотрудничества с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску назвал продление контракта на поставку газа примером конструктивного сотрудничества с Россией. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

- Данный контракт является примером возможного нахождения решений по сложным вопросам между нашими странами в прагматическом, спокойном ключе, — сказал Попеску.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать помощь Молдавии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это включает в себя и готовность начать поставки российских вакцин от коронавируса. Руководитель МИД РФ также опроверг сообщения западных СМИ о возможном давлении России на Молдавию при заключении долгосрочного контракта на поставки газа.