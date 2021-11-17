Большинство россиян считает карантин веской причиной не ехать в путешествие

Большинство россиян считает прохождение карантина веской причиной не ехать в путешествие Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что 83,8 процента россиян предпочтут отказаться от путешествия, если по приезде в страну им нужно будет пройти самоизоляцию. Об этом в среду, 17 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Около 80 процентов респондентов назвали главным условием для отказа от поездки обязательство сдать ПЦР-тест, 55,3% респондентов меняют планы, если отменяются мероприятия, на которые они собирались.

При этом отмечается, что около половины опрошенных (54,8%) готовы отправиться в путешествие по России, даже если для перелета будет необходим QR-код.

Напомним, кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Нормы закона о QR-кодах, как объяснили в Кабмине, будут действовать до 1 июня 2022 года, сообщает ФАН.

Ранее аналитики Россельхозбанка узнали отношение россиян к путешествиям по стране. Более 90% граждан РФ хотят узнать больше о жизни в других регионах, передают "Известия".