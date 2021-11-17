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В мире17 ноября 2021 12:10

Германия не планирует принимать мигрантов с границы Польши и Белоруссии

Об этом сообщил представитель МВД страны Стив Альтер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
В МВД Германии сообщили, что страна не планирует принимать мигрантов с границы Польши и Белоруссии

В МВД Германии сообщили, что страна не планирует принимать мигрантов с границы Польши и Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МВД Германии Стив Альтер сообщил, что у ФРГ нет планов принять беженцев с границы Польши и Белоруссии.

- Не знаю, откуда взялась такая информация. В конце прошлой недели мы уже опровергли эти слухи, что есть планы принять людей из Белоруссии в Германии. Это неверно. Таких планов нет, — сказал Альтер на брифинге, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Как сообщалось на kp.ru, на границе с Белоруссией Польша предполагает построить стену высотой 5,5 метров, длиной 180 километров. Стена будет оснащена камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими современными средствами. Строительство заграждения обойдется Польше в $400 млн. По словам польского сенатора Кшиштофа Мруза, возводить заграждение начнут 15 декабря 2021 года. В ближайшее время польские власти должны окончательно определиться с выбором подрядчиков для строительства стены.