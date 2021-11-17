Евросоюз призвал Армению и Азербайджан к переговорам

Участников конфликта призвали к возобновлению переговоров и прекращению огня Фото: REUTERS

Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. Это говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Представители Европейского союза призвали участников конфликта к возобновлению переговоров и прекращению огня. Армян и азербайджанцев попросили развести войска и соблюдать ранее взятые на себя обязательства.

"Призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы", - говорится в документе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Армения и Азербайджан понесли потери в ходе военных столкновений на границе. Минобороны Армении проинформировало, что нет никакой связи с 24 военнослужащими. Ведутся их поиски. По данным Министерства обороны Азербайджана, в вооруженных силах страны погибли семь бойцов, еще десять ранены.

В Минобороны РФ заявили о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Военные действия на границе стран прекратились после того, как министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Министерств обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

Напомним, в сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось состоявшиеся в Москве трехстороннее переговоры соглашение, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня.