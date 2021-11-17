Распечатать QR-код после вакцинации от коронавируса можно в МФЦ без регистрации на Госуслугах с 17 ноября 2021

В МФЦ запущена печать QR-кодов после вакцинации без регистрации на Госуслугах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры совместно с Министерством экономики и развития запустило в многофункциональных центрах (МФЦ) печать бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что работа проведена в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина. Воспользоваться услугой смогут как российские граждане, так и иностранцы, которые имеют вид на жительство в России или иной документ, разрешающий проживание в стране. За первые сутки этой услугой воспользовались 50 тысяч человек.

«Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных», - говорится в сообщении.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, Министерство здравоохранения России утвердило форму бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19. Как писал сайт kp.ru, распечатать QR-код могут граждане, вакцинировавшие или переболевшие COVID-19, а также те, у кого есть медотвод от прививки.