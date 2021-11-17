Путин назвал излишнюю бюрократию препятствием для вывода на рынок новых лекарств Фото: REUTERS

Излишняя бюрократия мешает выводу новых лекарственных средств на рынок, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

Глава государства подчеркнул, что процесс появления новых российских препаратов на рынке должен быть основательным. Для этого нужно проводить подробные фундаментальные исследования, отметил президент.

«Тем не менее излишняя бюрократия мешает», – сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 – «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.