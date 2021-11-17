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Здоровье17 ноября 2021 12:19

В России еще две вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования

Мурашко рассказал о новых разработках
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
В России еще две вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования

В России еще две вакцины от коронавируса проходят доклинические исследования

Фото: Мария ЛЕНЦ

В России еще две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей», - отметил глава ведомства на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина

Мурашко напомнил про вакцину «Спутник V» с использованием генетических технологий, которая используется уже сегодня. «Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», - сообщил министр.

Напомним, накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об исследованиях назальной вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, не замечено никаких побочных эффектов. Такое заявление сделал