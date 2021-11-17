Три человека погибли при взрыве на западе Кабула Фото: REUTERS

В западной части Кабула в среду, 17 ноября, прогремел взрыв. В результате инцидента погибли три человека.

По информации афганского агентства Aamaj News, взрыв произошел в районе Даште-Барчи после приведения в действие магнитной мины, установленной на пассажирском микроавтобусе.

Как писал сайт kp.ru, аналогичный инцидент произошел в столице Афганистана четыре дня назад. Тогда при взрыве автобуса один человек погиб, двое были ранены.

В начале ноября в столице Афганистана произошли два мощных взрыва рядом со зданием госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана. Сообщалось о человеческих жертвах.

Напомним, 8 октября 2021 мощнейший взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. По предварительной информации, в результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.