В МИД Эстонии заявили, что Лукашенко согласился прекратить миграционный кризис после отмены санкций

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что белорусский лидер Александр Лукашенко согласился прекратить миграционный кризис на границе с Польшей только после отмены санкций.

- Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать, — цитирует Лийметс агентство Sputnik Беларусь.

Так она ответила на вопрос о том, какие условия выдвинул Лукашенко для прекращения миграционного кризиса.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора с врио канцлера Ангелой Меркель озвучил предложение по развязке миграционного кризиса, а также подтвердил, что у него должен состояться еще один телефонный разговор c главой немецкого правительства. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Отмечалось, что Меркель взяла паузу для обсуждения данного вопроса с членами Евросоюза.