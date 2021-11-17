Дело о преднамеренном банкротстве возбуждено против Тельмана Исмаилова Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении бывшего владельца Черкизововского рынка Тельмана Исмаилова возбуждено новое уголовное дело. Предпринимателя обвиняют в преднамеренном банкротстве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, в ближайшее время бизнесмену заочно предъявят обвинение.

Напомним, Исмаилов был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Предприниматель был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмаиловы.

Как писал сайт kp.ru, Гепрокуратура России попросила власти Черногории отменить решение о предоставлении убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка. До этого РФ направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова.