Полицейских не станут освобождать от преследования за действия, которые они совершают при исполнении

Из закона о полиции исключили норму об освобождении от ответственности за вред, причиненный при выполнении обязанностей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России полицейских не будут освобождать от преследования за действия, которые они совершают при исполнении служебных обязанностей, если они осуществлялись обоснованно.

Ранее в правительственном законопроекте о полномочиях полиции содержалась норма, согласно которой полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным законодательством». Теперь эта норма будет исключена. Такую поправку в среду, 17 ноября, одобрил профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишет ТАСС.

В законопроект не войдет также норма о том, что полицейский не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта, но закон «О полиции» дополняется статьей, определяющей, в каких случаях полицейский может вскрыть автомобиль и проникнуть в него. Так, это можно будет делать для спасения жизни, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта, для пресечения преступления или задержания людей, на которых очевидцы указывают как на преступников, для осмотра авто или груза при подозрении, что там находится что-либо запрещенное.

Подробнее о том, какие изменения изначально предполагалось внести в новый закон о полиции, читайте здесь на kp.ru.