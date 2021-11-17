Британцы объяснили, зачем Запад пугает людей «страшными русскими»

Британская журналистка заявила, что западные политики угрожают «страшными русскими» ради собственной выгоды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналистка портала Spiked Мэри Дежевски считает, что политики стран Запада угрожают «страшными русскими» ради собственной выгоды.

- Вашингтонским «ястребам» надо внушить, что Джо Байден не поступится интересами США. Поэтому не помешает маленько потрубить о российской угрозе, — говорится в тексте статьи.

По мнению автора, Соединенные Штаты и их союзники пытаются не допустить, чтобы Россия диктовала условия на энергетическом рынке. Дежевски назвала «бессмыслицей» обвинения в том, что Москва планирует военное наступление на Европу. Также она указала на то, что маневры ВС России на территории страны носили оборонительный характер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить напряжение на границе с Украиной, чтобы избежать эскалации в регионе. Как считает Столтенберг, на границе с Украиной сейчас наблюдается «необычная концентрация российских сил». Генсек НАТО пообещал внимательно следить и оказывать поддержку Киеву.