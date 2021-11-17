Тесты на коронавирус начнут делать всем пациентам с ОРВИ в России

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке», - заявила глава Роспотребнадзора, указав на то, что такая мера поможет «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные».

Как писал сайт kp.ru, Попова также сообщила, что в России наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме того, глава Роспотребнадзора указала на снижении заболеваемости коронавирусом более чем в десяти российских регионах, отметив, что максимальное снижение заболеваемости зарегистрировано в Москве.