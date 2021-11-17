В МИД Германии заявили, что указ Путина о поддержке Донбасса противоречит Минским соглашениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин считает, что указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также об отмене квот на экспорт и импорт товаров этих регионов противоречит Минским соглашениям. Такое заявление в среду, 17 ноября, сделал представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

«Указ, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей Украины в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве минских соглашений», - заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав на то, что этот документ «способствует дальнейшему отделению Донбасса».

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, российский лидер подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказание гуманитарной помощи данным регионам. В офисе украинского президента отмену квот назвали демаршем, заявив, что Москва нарушила Минские соглашения. Позже Киев направил Москве ноту протеста.