Евросоюз направит 700 тысяч евро на помощь мигрантам на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

Евросоюз принял решение направить в качестве помощи мигрантам на белорусско-польской границе 700 тысяч евро. Из них 200 тысяч евро поступят «Красном Кресту» от Еврокомиссии (ЕК), остальные 500 тысяч Брюссель направит гуманитарным партнерским организациям.

Как сказано в заявлении на сайте ЕК, гуманитарная помощь беженцам поступит в виде продуктов питания, гигиенических наборов, одеял, медикаментов. По словам еврокомиссара Янеза Ленарчича, ЕС «будет поддерживать своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе».

Между тем Польша намерена построить на границе с Белоруссией стену высотой 5,5 метра и длиной 180 километров. Заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими современными средствами. Строительство стены обойдется Польше в 400 миллионов долларов.

Как писал сайт kp.ru, Варшава приступит к возведению стены 15 декабря 2021.