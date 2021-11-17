Путин призвал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал увеличить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию.

- Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом, — сказал глава государства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила президенту об увеличении охвата тестированием в 1,5 раза. До этого она сообщала, что речь идет о 300 тестах на 100 тысяч человек.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 626 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 182 538 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 2966 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2793 случая. Тройку замыкает Самарская область с 1785 случаями. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1247 летальных исходов. Еще 36 388 человек выписали из больниц. Общее число выздоровевших составило 7 882 836 человек, умерших – 259 084.