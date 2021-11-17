Путин встретится с президентом Узбекистана 19 ноября 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 19 ноября, президент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что встреча пройдет в Кремле.

«Да. Визит планируется. Беседа будет в Кремле», - приводит ТАСС слова пресс - секретаря главы государства.

Напомним, Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с результатом 80,1 процентов голосов. Российский лидер поздравил его с убедительной победой, во время беседы также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре текущего года в ходе телефонного разговора президент России обсудил с лидером Узбекистана ситуацию в Афганистане, а также условился о дальнейших личных контактах.