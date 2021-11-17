ЦБ России прогнозирует подорожание продуктов в 2022 году

Цены на продукты могут подскочить в России в первой половине 2022 года, прогнозирует ЦБ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первой половине 2022 года в России могут подскочить цены на продукты. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи.

«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», - цитирует Тремасова ТАСС.

В последнем докладе о денежно-кредитной политике Банк России отмечал, что урожай сельхозкультур в 2021 году не достиг ожидаемого уровня и это может повлиять на цены продовольствия в первой половине 2022 года.

Ранее на kp.ru сообщалось о заявлении Кирилла Тремасова о прогнозах по инфляции. Тремасов сказал, что до конца текущего года Банк России считает высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения.