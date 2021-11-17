Ущерб по делу о банкротстве в отношении Тельмана Исмаилова составляет более 185 млн доллара Фото: Евгения ГУСЕВА

Ущерб по делу о преднамеренном банкротстве в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова составляет свыше 185 млн долларов. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Как писал сайт kp.ru, бывшего владельца Черкизововского обвиняют в преднамеренном банкротстве. Сообщалось, в ближайшее время предпринимателю заочно предъявят обвинение.

Напомним, Исмаилов был задержан 1 октября в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Бизнесмен был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева.

В Черногории экс-владельца Черкизовского рынка отправили в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче бизнесмена, однако позже появилось сообщение, что бизнесмен получил политическое убежище. Гепрокуратура РФ попросила отменить это решение.