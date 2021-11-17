Посольство Белоруссии в Бельгии опровергло свое сообщение о поджоге

Белорусское посольство в Бельгии опровергло свое сообщение о поджоге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусской посольство в Брюсселе опровергло ранее опубликованную информацию о поджоге здания дипведомства неизвестными.

- С учетом совершенного неизвестными поджога здания Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам, — говорилось в сообщении на сайте посольства.

Позже дипведомство опровергло свою информацию, отметив, что по ошибке опубликовало данные за август 2021 года.

В 2018 году в помещениях посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар. В том же здании на площади Карлаплан располагаются дипломатические миссии Туниса и Аргентины, а также ресторан. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 14 человек. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы. На месте происшествия работало 12 пожарных машин и около 50 спасателей. Точная причина возгорания на данный момент не установлена, полиция считает, что имел место поджог.