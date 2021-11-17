Украинцев возмутило название нового бургера в Польше

Украинская диаспора возмутилась названием нового бургера в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская диаспора Польши возмутились из-за названия нового бургера в сети ресторанов быстрого питания Burger King в стране.

Новый бургер назвали «Гаудомор» в честь сыра «Гауда», который входит в состав блюда. Ряду украинцев показалось, что название бургера ассоциируется с «голодомором».

- На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом, — заявил глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка в разговоре с местными журналистами.

Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932—1933 годах всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах и повлекший многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа. Точных данных о количестве погибших от голода в УССР нет. По оценкам современных демографов из INED, вероятный размер сверхсмертности для Украинской ССР в 1933 году составил 2,2 миллиона человек