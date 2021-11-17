Суд оштрафовал главреда "Муз-ТВ" за гей-пропаганду среди несовершеннолетних Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мировой суд в Москве оштрафовал главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала. Штраф составил 100 тысяч рублей.

«Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», - приводит ТАСС слова представителя суда.

Напомним, на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным.

Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор вынес предупреждение каналу, а также составил административные протоколы в отношении главного редактора и редакции по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.