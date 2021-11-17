Минпромторг: массового закрытия и ресторанов и кафе после введения QR-кодов в России не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов в России при принятии закона об использовании QR-кодах в общественных местах. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.

«Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать», - сказал министр.

По его словам, вопрос о сокращении потока посетителей будет сильно зависеть от политики регионов. «Как они это делают, как вводят и как реализуют», - отметил он.

Мантуров также считает, что сетевые компании чувствуют себя более уверенно в такой ситуации, однако индивидуальным предпринимателям тяжелее. «Но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», - добавил министр.

Мантуров также напомнил, что в 2020 году правительство выделяло средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов. Как писал сайт kp.ru, нормы закона о QR-кодах в общественных местах будут действовать до 1 июня 2022 года.