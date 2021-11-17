Попова: введение QR-кодов в общественном транспорте не обсуждается

Попова: введение QR-кодов в общественном транспорте не обсуждался Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте России пока не поднимался. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду, 17 ноября.

«Сегодня речь о внутригородском транспорте, (о введении) QR-кодов пока не поднималась», - заявила глава Роспотребнадзора.

При этом, как отметила Попова, нельзя говорить о том, что в общественном транспорте нет ограничений в связи с коронавирусом, напомнив о сохранении масочного режима.

«Я должна войти в общественный транспорт и только в маске, это тоже уже определенное ограничение. На входах в метро есть еще и термодатчики, еще и температуру померяют. Это тоже режим санитарных ограничений, которые введены и которые работают», - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, Попова также заявила, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека.