Первый в мире трассирующий дробовой охотничий патрон создан в России

Охотничий дробовой патрон, не имеющий аналогов в мире, создали в России. Фото: Ростех.

В корпорации Ростех создали инновационный охотничий патрон, который не имеет аналогов в мире. Это дробовой патрон со световым элементом. Назвали новинку «Шлейф-Вектор».

В боеприпасе есть специальный контейнер, объединяющий снаряд с дробью и световой элемент. При выстреле контейнер разделяется на три части, световой элемент воспламеняется, и красное свечение демонстрирует траекторию полета дроби.

«Принципиально новая разработка нашего холдинга значительно увеличивает шансы поразить цель. Световой элемент в составе дробового снаряда помогает стрелку достоверно установить положение цели и скорректировать точность выстрела. Рассчитываем, что этот уникальный продукт будет востребован как охотниками, так и гражданами, увлекающимися спортивной стрельбой», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Продолжительность свечения – около 0,3 секунды. Испытания показали, что световой элемент патрона безопасен, если его правильно использовать, отметили в Ростехе. Боеприпас может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более.

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