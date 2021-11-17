Роскомнадзор попросил суд заблокировать The Insider* из-за отсутствие маркировки иноагента Фото: REUTERS

В Таганский суд Москвы поступил иск на блокировку интернет-издания The Insider*, включенного в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Роскомнадзор отметил отсутствие на сайте соответствующей маркировки.

«Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider* принято судом. Заседание по нему пока не назначено», - приводит сообщение суда ТАСС.

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что на данный момент в отношении The Insider* составлен протокол за отсутствие маркировки, однако после вступления в силу решения суда ресурс может быть заблокирован.

Напомним, Министерство юстиции РФ приняло решение о включении издания The Insider* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 23 июля 2021 года.

*Признан в России иностранным агентом