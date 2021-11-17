Суд Москвы признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский городской суд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирусную инфекцию.

- Московский городской суд признал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки г. Москвы по экспресс-тестированию в школах соответствующим нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Таким образом, суд отклонил иск законного представителя несовершеннолетнего россиянина о признании незаконным экспресс-тестирование.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляют права человека. Попова обратила внимание на то, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости. Она напомнила, что QR-коды вводят для посещения больших кинотеатров, музеев, театров, торгово-развлекательных центров, уточнив, что речь идет об услугах, «которые не жизненно необходимы, а которые дополнительно дают определенное удовольствие».