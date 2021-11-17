Попова сообщила, что благодаря введенным мерам Россия «пропустила» весеннюю волну коронавируса

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за введенных в России мер страна «пропустила» весеннюю волну коронавирусной инфекции.

- Вы слышали: вторая, третья, четвертая волна, наверняка заметили, что прошедшей весной РФ пропустила одну волну - меры, которые мы принимаем, меры, которые мы рекомендуем, которые организуются и проводятся в субъектах, они, безусловно, дают эффект, когда они соблюдаются полностью, — сказала она на заседании комитета по здравоохранению в Государственной думе.

Попова подчеркнула, что это пример эффективности вовремя и правильно принятых мер.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 626 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 182 538 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 2966 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2793 случая. Тройку замыкает Самарская область с 1785 случаями. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1247 летальных исходов. Еще 36 388 человек выписали из больниц. Общее число выздоровевших составило 7 882 836 человек, умерших – 259 084.