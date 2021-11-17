Попова заявила, что общественные места опасны для людей без иммунитета к коронавирусу

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что общественные места могут быть опасны для людей без иммунитета к коронавирусной инфекции.

- Есть люди не иммунные и для них пребывание в общественных местах становится опасным для жизни. Если он один или не один, или два, или три, мы же не контролируем, сколько их в тех местах, где находятся люди, в общественных местах, — сказала она.

Ранее Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья заявила, что на сегодняшний день вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте России пока не поднимался. При этом, как отметила Попова, нельзя говорить о том, что в общественном транспорте нет ограничений в связи с коронавирусом, напомнив о сохранении масочного режима.

До этого Анна Попова отметила, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляют права человека. Она обратила внимание на то, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости.