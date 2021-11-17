В Пензенской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пензенской области вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Михаила Перекусихина, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Пензенской области в среду, 17 ноября.

В сообщение отмечается, что возрастная группа лиц в возрасте 60 лет и старше является «одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности», а охват этой категории граждан для вакцинации от коронавируса остается недостаточным, «что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации».

Первую прививку от коронавируса лица старше 60 лет должны сделать до 15 декабря текущего года, а полную вакцинацию должны пройти до 15 января 2022 года. Уточняется, что невакцинированные граждане будут переведены на дистанционную работу или отстранены от нее.

Ранее, 7 октября, в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер, в числе которых образование, торговля, общепит и здравоохранение. Как писал сайт kp.ru, решение ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет приняли власти многих российских регионов.