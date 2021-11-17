В Москве и Подмосковье снизились цены на новое жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики ЦИАН рассказали, что впервые за два года средняя стоимость квартирного метра в новостройках Москвы и Подмосковья по итогам октября снизилась. Об этом в среду, 17 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"По данным ЦИАН, в среднем "квадрат" в Московском регионе сейчас стоит 233,3 тысячи рублей (минус 0,9 процента за месяц). Можно сказать, что первичный рынок вошел в состояние стагнации.", - заявили специалисты.

При этом отмечается, что за год цены по региону увеличились на 29 процентов, в Москве в старых границах - на 34 процента, в Новой Москве - на 25 процентов, в Московской области - на 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации в 2022-2024 годах построят более 300 домов. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, власти столичного региона намерены обеспечить жителей старых домов новым жильём и создать максимально комфортную городскую среду, передает RT.