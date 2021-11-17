Эрдоган: Россия и Турция договорились не делать заявлений о совместном производстве элементов С-400

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Москва и Анкара договорились не раскрывать деталей совместного производства зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями. Поэтому я сейчас ничего об этом говорить не буду», - заявил турецкий лидер.

Напомним, в конце сентября, президент Турции обсудил с российским лидером Владимиром Путиным продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по зенитным ракетным системам С-400.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до этого Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у Москвы дополнительные системы С-400, отметив, что в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы приобретает Турция.