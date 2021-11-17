Россия впервые в истории возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия впервые в истории возглавила Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти». Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом Консультативного комитета местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций (ООН).

«В условиях глобального мира перед городами, в какой бы точке земного шара они ни расположены, встают схожие вызовы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, повышать их роль в решении глобальных проблем», - заявил Ильсур Метшин, слова которого приведены на сайте мэрия Казани.

Уточняется, что среди других претендентов на пост главы организации были мэр Барселоны Ада Колау, мэр Лиссабона Фернандо Медина, а также президент ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра. По итогам выборов консультативный комитет возглавил градоначальник Казани, который будет представлять интересы 323 тысяч муниципалитетов мира.

Всемирная Организация объединяет более 240 тысяч регионов, муниципалитетов и мегаполисов из 140 стран ООН, представляя интересы свыше 70% населения мира. Объединение помогает городам делиться опытом и совместно вырабатывать решения.