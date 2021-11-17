Президент Польши не признает договоренности между Германией и Белоруссией по кризису с мигрантами Фото: REUTERS

Варшава не признают никаких договоренностей по миграционному кризису на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без участия республики. Такое заявление в среду, 17 ноября, сделал президент Польши Анджей Дуда.

«Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами», - сказал польский лидер, комментируя состоявшийся накануне телефонные переговоры между и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Дуда заявил, что Варшава будет выполнять только те договоренности, в принятии которых непосредственно участвовала. «Никакие другие договоренности мы не признаем и не будем выполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами», - заявил он, указав на то, что Польша является суверенным государством, «которое имеет право само решать».

Напомним, сегодня, 17 ноября, состоялся еще один телефонный разговор Лукашенко и Меркель. Стороны обсудили миграционный кризис, и договорились, что уполномоченные должностные лица Минска и Европейского союза вступят в переговоры по решению этого вопроса.