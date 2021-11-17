Украинский генерал заявил о возможной трагедии на АЭС в стране Фото: REUTERS

Генерал-лейтенант Министерства внутренних дел Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в незалежной находится в опасности, обратив внимание на устаревшие оборудование.

«Надо свечку поставить за то, чтобы … не взорвалось, потому что все – старье», - сказал украинский генерал, комментируя состояние атомная энергетика в беседе с Четвертым каналом.

Москаль полагает, что на сегодняшний день энергоблоки на АЭС Украины работают с большой загрузкой. Как он отметил, это может «закончиться большой трагедией» для страны.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Минэнерго Белорусии сообщило, что с четверга, 18 ноября республика прекратит поставки электроэнергии на Украину. В ведомстве также уточнили, что вопрос о дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в незалежную «будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».